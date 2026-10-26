Crisis | Advierten sobre la creciente demanda de asistencia alimentaria en La Costa

En diálogo con Radio Noticias, el Lic. Facundo Nores, secretario de Desarrollo Humano del Partido de La Costa, analizó la situación social en el distrito, donde cerca de 50.000 vecinos reciben algún tipo de asistencia estatal.

Nores remarcó que el municipio asume en soledad la contención alimentaria y la ayuda social frente al recorte de programas del Gobierno Nacional.

Desde su perspectiva como profesional de la salud mental, abordó también el impacto psicológico que genera la crisis económica en las familias y en los propios equipos territoriales.

Finalmente, alertó sobre los peligros que acechan a los adolescentes en el entorno virtual —como el juego online, las falsas expectativas de éxito en redes sociales y las redes de trata digital— y adelantó que en noviembre capacitarán a equipos directivos y de orientación escolar para fortalecer la prevención en las escuelas del distrito.