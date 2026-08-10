Santa Teresita | Peña del Pre Cosquín este 22 de agosto

Con vistas a recaudar fondos para la 26ª edición del Pre Cosquín, la Asociación Civil Folclórica y Cultural de Santa Teresita organiza una peña previo al certamen principal.

En diálogo con Radio Noticias, el organizador Marcos Pérez confirmó que el encuentro se realizará el próximo sábado 22 de agosto e incluirá un seminario de danzas tradicionales a cargo de Marina Magistrello y espectáculos en vivo de destacados artistas regionales.

Asimismo, adelantó que la nueva edición de la sede oficial tendrá lugar durante el fin de semana largo del 20, 21 y 22 de noviembre.