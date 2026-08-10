La cena parroquial se realizó en el marco de los 31 años del Bautismo del padre Maxi y del Día del Párroco. También se presentó la renovación del salón parroquial.

La comunidad de la Iglesia San Bernardo del Tuyú compartió una noche especial con una cena parroquial que reunió a integrantes de la comunidad en un clima de encuentro, celebración y reencuentro.

La actividad se realizó en el marco de los festejos por los 31 años del Bautismo del padre Maxi y de la conmemoración del Día del Párroco, dos motivos que sirvieron como punto de encuentro para quienes participan de la vida cotidiana de la parroquia.

Pero la noche tuvo además otro motivo de celebración: la renovación del salón parroquial, que volvió a recibir a la comunidad luego de los trabajos realizados.

Una noche para compartir

La propuesta permitió a los integrantes de la Iglesia San Bernardo compartir una cena, conversar y reencontrarse en un espacio diferente al de las actividades habituales de la parroquia.

Desde la comunidad destacaron el valor de estos momentos para fortalecer los vínculos entre quienes participan de las distintas actividades y forman parte de la vida parroquial.

«Fue una hermosa oportunidad para compartir la mesa, conversar, reencontrarse, festejar y divertirse», señalaron desde la Iglesia San Bernardo al compartir imágenes y un mensaje sobre la jornada.

La comunidad agradeció especialmente a todas las personas que participaron y a quienes colaboraron para hacer posible la celebración y la renovación del espacio.

La cena se convirtió así en una oportunidad para celebrar no solamente una fecha especial para la comunidad religiosa, sino también volver a encontrarse alrededor de un salón que recuperó su lugar como espacio de reunión y participación comunitaria.