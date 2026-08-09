Juan de Jesús recibió a jóvenes que participan de intercambios culturales en distintos países

El intendente Juan de Jesús recibió en el Palacio Municipal a jóvenes del Partido de La Costa que participan de los programas de intercambio del Rotary Club de Mar de Ajó, en un encuentro donde compartieron sus próximos destinos y las experiencias educativas, culturales y comunitarias que propone la iniciativa.

Durante la reunión, de la que también participaron integrantes del Rotary Club, concejales y funcionarios municipales, los jóvenes contaron cómo se preparan para esta experiencia. Dos estudiantes realizarán estadías de 11 meses en Bélgica y Francia, otro viajará durante tres meses a Brasil y una joven participará de un programa de intercambio de nuevas generaciones en Austria.

La propuesta también permite que La Costa sea territorio de encuentro para jóvenes de otros países. Actualmente, estudiantes provenientes de Nueva Zelanda y Brasil viven en el distrito, cursan sus estudios en escuelas locales y participan de distintas actividades junto a la comunidad durante su estadía.

Constanza Caruso, integrante del Rotary Club, explicó que quienes forman parte de estos programas también desarrollan proyectos solidarios en las comunidades que los reciben y son considerados “embajadores de la paz”, a partir de una experiencia que busca promover el conocimiento entre culturas, el respeto por las diferencias y la construcción de vínculos entre jóvenes de distintos lugares del mundo.