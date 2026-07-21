Vacaciones de invierno en La Costa con propuestas y actividades

Con fiestas populares, obras de teatro, música en vivo, recorridos guiados y muchas más propuestas, la Municipalidad de La Costa presenta una amplia agenda de actividades y eventos durante estas vacaciones de invierno. Habrá opciones para toda la familia a lo largo del distrito, con numerosas alternativas para disfrutar de manera libre y gratuita.

Una de las atracciones principales será la 12ª edición de la Fiesta Provincial del Alfajor Costero, que se llevará a cabo el sábado 25 y domingo 26 de julio en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Yrigoyen y Sacconi. Más de 25 productores locales ofrecerán sus elaboraciones en los stands y además habrá espectáculos y recreación.

En San Clemente, el 3º Festival de Invierno reunirá a artistas, artesanos y productores en la Plaza Almirante Brown, que se encuentra en Costanera y calle 2. La iniciativa también se desarrollará el fin de semana del sábado 25 y domingo 26.

Además, se realizarán múltiples actividades en los centros comunitarios, los centros culturales y los paradores turísticos, impulsadas por la Municipalidad de La Costa a través de la secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad, la secretaría de Turismo, la subsecretaría de Cultura, y el área de Inclusión Juvenil.