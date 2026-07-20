La Asociación de Fomento San Bernardo anunció el inicio de una de las obras más importantes para su polideportivo: la colocación de un nuevo piso de parquet flotante multidideportivo, una mejora que beneficiará a las distintas disciplinas que se desarrollan en la institución.

Con motivo del comienzo de los trabajos, desde el club informaron que las actividades deportivas quedarán suspendidas hasta la finalización de la obra, mientras avanzan las tareas de instalación.

Además, la entidad convocó a socios, familias, alumnos y vecinos a colaborar con la descarga del camión que trasladará las maderas y los materiales necesarios para la construcción del nuevo piso. La actividad se realizará este martes 21 de julio, a las 10.00, y será un momento especial para toda la comunidad deportiva que acompaña el crecimiento del club.

Desde la Asociación de Fomento destacaron que la obra representa un paso histórico para la institución y permitirá seguir fortaleciendo el desarrollo del deporte en San Bernardo.