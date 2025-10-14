Esta semana, la agenda policial en la región tuvo varios hechos destacados que involucran al Partido de La Costa y Villa Gesell, con detenidos, investigaciones judiciales y procedimientos en marcha.

🔴 Extraditaron a una mujer boliviana acusada de estafas en Mar del Tuyú

Una ciudadana boliviana de 63 años fue extraditada a la Argentina tras permanecer casi nueve años prófuga, acusada de participar en una estafa inmobiliaria en la localidad de Mar del Tuyú.

La investigación, iniciada en 2016, reveló que la mujer habría utilizado documentación apócrifa y un poder falsificado para transferir de manera fraudulenta tres lotes en la zona de San Bernardo, en complicidad con una escribana y una supuesta apoderada.

Gracias a una alerta roja de Interpol, la acusada fue localizada en Bolivia, donde fue detenida y luego trasladada al país por orden del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata. Ya se encuentra bajo custodia judicial en la provincia de Buenos Aires.

🔴 Detenido mientras intentaba robar una vivienda en Mar del Tuyú

En la madrugada del martes, un hombre fue sorprendido in fraganti mientras intentaba ingresar a una vivienda con fines de robo en calle 14 entre 54 y 55, en Mar del Tuyú.

El personal policial logró reducirlo en el momento. Se trata de un mayor de edad con antecedentes penales, que permanece alojado en la Comisaría local. La causa fue remitida a la Fiscalía N° 11, bajo la carátula de robo en grado de tentativa.

🔴 Villa Gesell: la policía recuperó una moto robada

Por otra parte, en Villa Gesell, efectivos policiales encontraron una motocicleta robada abandonada en inmediaciones de calle 122 y avenida 14.

Aunque aún no se confirmó si el robo fue cometido en la misma ciudad, la Fiscalía a cargo del Dr. Sergio García lleva adelante la investigación para determinar el origen del vehículo y dar con los responsables.