El periodista y escritor Fernando Borroni llegará al Partido de La Costa para presentar su último libro, «Coronados de Odio. La Argentina de Milei en un mundo de ultraderechas y neocolonialismo», en un encuentro abierto a la comunidad que combinará literatura, análisis político y música en vivo.

La actividad se realizará el próximo sábado 25 de julio, a las 17.00, en el Espacio Multicultural de San Bernardo, ubicado en San Juan 2834.

La presentación contará además con la participación del grupo musical Ensamble 4, que acompañará la jornada con una propuesta artística especialmente preparada para la ocasión.

En su nuevo libro, Borroni propone una mirada sobre la realidad política y social de la Argentina en el actual contexto nacional e internacional, abordando temas vinculados al avance de las nuevas derechas, la comunicación política y los desafíos de la democracia contemporánea.

El encuentro se presenta como una oportunidad para escuchar al reconocido periodista, dialogar sobre la actualidad del país y compartir un espacio de reflexión e intercambio con los asistentes.

La actividad es organizada con entrada libre y se espera la participación de vecinos, lectores y público interesado en el análisis político y la producción literaria de uno de los comunicadores más reconocidos del ámbito nacional.