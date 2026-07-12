Mientras los argentinos siguen haciendo cuentas para llegar a fin de mes, el radicalismo bonaerense decidió que también era un buen momento para hacer terapia de grupo. El escenario elegido será La Plata, donde este lunes dirigentes de toda la provincia se reunirán en un acto para mostrarse como «la alternativa» de cara al futuro.

Sí, leíste bien: la alternativa.

Después de pasar por el gobierno, la oposición, Cambiemos, Juntos por el Cambio, Juntos, Somos Buenos Aires y algún que otro experimento electoral con nombre de banda indie, la UCR vuelve a salir a escena convencida de que ahora sí le llegó el turno.

Según publicó La Tecla, el encuentro busca fortalecer la identidad partidaria y mostrar músculo político en medio de un escenario donde el PRO se desarma, los libertarios avanzan y el peronismo intenta reacomodarse.

En La Costa también hay quienes hablan de renovación… desde la banca

La noticia inevitablemente hace mirar hacia el Partido de La Costa.

Porque mientras en La Plata se habla de construir una nueva alternativa, acá la lista de Somos Buenos Aires está encabezada por Daniel López, acompañado por concejales que ya ocupan una banca y buscan renovar mandato.

Es decir: la renovación viene… pero sin cambiar los jugadores.

Una estrategia que podría resumirse en el viejo dicho futbolero: «equipo que no gana… tampoco se toca».

Renovar… sin renovar demasiado

El discurso radical habla de apertura, nuevas ideas y participación.

En los hechos, muchos militantes históricos vienen reclamando desde hace años mayor espacio para nuevas generaciones y menos decisiones tomadas entre un puñado de dirigentes.

No es una discusión nueva.

Cada elección vuelve la misma pregunta: ¿cómo se renueva un partido si los primeros lugares siguen ocupados por quienes llevan años conduciendo el espacio?

La difícil tarea de convencer

El desafío de la UCR parece ser demostrar que todavía puede enamorar a un electorado que hace tiempo dejó de votar por historia y empezó a mirar resultados.

En un escenario donde Milei rompió buena parte del tablero político, el radicalismo intenta recuperar protagonismo apelando a su identidad.

Habrá que ver si alcanza.

Porque decir que sos «la alternativa» siempre suena bien.

Lo difícil es convencer a los vecinos de que esa alternativa no viene con varios mandatos de garantía vencida.