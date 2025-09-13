Productoras de La Costa presentes en «Encuentros Bonaerenses»

Claudia Naso, de “Mar y Pampa”, estará presente en la 8° Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal de Rawson, donde competirá con su alfajor Banana Split.

Por su parte, Noelia Conde, de “JyD”, participará de EduCoAgro, exposición productiva a campo abierto que se realizará en Balcarce.

Ambas productoras pudieron habilitar sus elaboraciones a través de la herramienta PUPAAs (Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales), un marco legal que permite formalizar la producción de alimentos en pequeña escala. Este proceso fue acompañado desde la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, a cargo de Martín Poustis, lo que les abrió nuevas oportunidades para dar a conocer sus productos más allá del distrito.

“Estamos muy contentos de poder llevar y mostrar en Rawson la producción que hacemos en La Costa. Vamos a estar compitiendo con uno de nuestros alfajores, que es el de Banana Split. Estamos agradecidos por el apoyo que nos brinda la Municipalidad a través de la Secretaría de Producción, así que estaremos representándolos muy felices”, expresó Claudia Naso.

En tanto, Noelia Conde resaltó que “para nosotros es muy importante participar de EduCoAgro, pero también lo es poder ser parte de Mercados Bonaerenses. Gracias a este programa tenemos un lugar donde compartir lo que producimos con nuestras vecinas y vecinos de La Costa, y además la posibilidad de que lo hagan con el beneficio del 40% de reintegro con Cuenta DNI, lo que ayuda mucho a que más personas puedan elegir nuestros productos”.