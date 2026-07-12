La inseguridad volvió a golpear con fuerza en la región. Durante la madrugada de este domingo, una pareja de adultos mayores sufrió un violento asalto en su vivienda ubicada en la chacra «El Tata», en el barrio La Esmeralda, de Paraje Pavón.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, cuatro delincuentes ingresaron al domicilio, redujeron a los propietarios y los golpearon mientras exigían dinero y objetos de valor.

El episodio tuvo momentos de extrema tensión cuando los asaltantes intentaron quitarle un anillo a la mujer. Ante la dificultad para retirarlo, la amenazaron con cortarle un dedo para llevarse la joya. Finalmente, la amenaza no llegó a concretarse, aunque el hecho dejó una profunda conmoción entre las víctimas y sus familiares.

Los delincuentes escaparon del lugar con dinero y otros elementos de valor, huyendo en motocicletas antes de la llegada de la Policía.

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Indignación y preocupación entre los vecinos

El caso generó una fuerte repercusión en la comunidad. Familiares de las víctimas difundieron un video relatando lo ocurrido y reclamando mayores medidas de seguridad.

En tanto, vecinos de la zona sostienen que los autores del hecho integrarían un grupo delictivo que habría sido detenido tiempo atrás y posteriormente recuperó la libertad. Hasta el momento, esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades judiciales ni policiales.

La investigación continúa para determinar la identidad de los responsables y reconstruir con precisión cómo ocurrió el violento asalto.

Mientras tanto, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los reiterados hechos de inseguridad que afectan a vecinos de distintos puntos de la región, especialmente cuando las víctimas son adultos mayores.