El porcentaje de preñez alcanzó el 89,7% y confirmó la recuperación de la actividad después de la sequía que afectó a la región.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) presentó el informe 2026 sobre la situación de los rodeos de cría de la Cuenca del Salado y General Madariaga volvió a ubicarse entre los distritos con mejores indicadores reproductivos.

Según el estudio, el partido alcanzó un 89,7% de preñez, superando el promedio regional del 89,4%.

El trabajo, elaborado a partir del diagnóstico de más de 163.500 vacas distribuidas en 17 partidos bonaerenses, refleja una recuperación sostenida de la actividad luego de las complicaciones generadas por la sequía de los últimos años.

El porcentaje de preñez constituye uno de los principales indicadores productivos de la ganadería de cría, ya que determina cuántos terneros nacerán durante la próxima campaña y, en consecuencia, cuál será el volumen futuro de producción.

Los mejores registros correspondieron a Ayacucho (93%) y Rauch (92,5%), mientras que General Madariaga volvió a ubicarse por encima del promedio regional.

Especialistas del INTA destacan que la mejora registrada durante las últimas campañas representa una señal positiva para toda la economía vinculada al sector agropecuario, ya que una mayor cantidad de terneros implica mayor movimiento comercial, inversión y generación de actividad económica en toda la región.

Para Madariaga, donde la ganadería continúa siendo una de las principales actividades productivas, el informe ratifica el buen momento que atraviesan numerosos establecimientos dedicados a la cría bovina.