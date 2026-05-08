Elecciones | La Lista Azul y Blanca propone un «cambio» en SUTEBA La Costa – Gral. Lavalle

De cara a las próximas elecciones en el gremio docente, la Lista Azul y Blanca se presenta como una alternativa para conducir la seccional de SUTEBA La Costa y General Lavalle. En comunicación con Radio Noticias, Raúl Castro, docente e integrante del espacio, explicó que el objetivo central es recuperar un sindicato «de puertas abiertas» que priorice la cercanía con el afiliado y la defensa de los derechos laborales en el territorio.

Castro señaló que la propuesta surge del consenso entre trabajadores de diversos niveles y modalidades, quienes coinciden en la necesidad de una gestión más participativa y transparente. Entre los ejes principales de su plataforma, destacan la mejora en la atención de la salud a través de IOMA, la agilización de trámites jubilatorios y una presencia activa en las escuelas para relevar las problemáticas edilicias y pedagógicas que afectan el día a día de los docentes.