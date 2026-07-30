La Comedia Municipal presenta “Son mentiras impiadosas”

Con entrada libre y gratuita, la Comedia Municipal de Teatro del Partido de La Costa presentará este sábado 1 de agosto la obra “Son mentiras impiadosas”, una propuesta que combina humor y reflexión para abordar las apariencias, los rumores y las relaciones humanas.

La función comenzará a las 21.00 en el Espacio Multicultural de San Bernardo, ubicado en San Juan 2834. Desde las 20.00, el público podrá disfrutar de un buffet y de la presentación musical de la artista invitada Lissa Mellis.

Inspirada en un clásico teatral del siglo XVII, la obra construye una mirada satírica sobre una sociedad atravesada por el chisme, los prejuicios y las falsas apariencias. A través de situaciones ingeniosas y un humor agudo, la puesta recupera comportamientos que, pese al paso del tiempo, continúan plenamente vigentes.

El elenco está integrado por Sonia Echeverría, Dora Noya, Romina Tuso, Ramiro Zurdo, Mariano Berveraggi, Sofía César, Alejandro Cacciabue, Mariana Pedrocceo, Alberto D’Onofrio, Maxi Aguirre, Rodrigo Castillo y Valeria Velásquez.

La dirección está a cargo de Alejandro F. Cacciabue, con la asistencia de Angie Rodríguez Latino y la escenografía de Silvio Santi.