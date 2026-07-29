Vacaciones de Invierno | FLIPPAS ofreció una doble jornada los paradores costeros

En comunicación con Radio Noticias, Silvia Jayo, referente del colectivo FLIPPAS (Feria de Libro e Ilustración, Poesía y Prosa junto al Mar), compartió el balance del encuentro cultural desarrollado durante el fin de semana en los paradores municipales de Santa Teresita y San Bernardo.

Jayo resaltó el acompañamiento musical del grupo Bajamar, así como la participación activa de escritores locales, residentes y turistas de todas las edades que compartieron sus lecturas frente al mar.

Asimismo, la jornada incluyó la proyección de un audiovisual sobre la reciente gira poética del colectivo por Asturias y distintas ciudades españolas, reforzando la idea de la poesía como un puente de unión entre las comunidades.