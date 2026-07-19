Con el comienzo del receso escolar, el Centro de Jubilados Ilusión de Nueva Atlantis anunció que suspenderá temporalmente sus actividades para facilitar el desarrollo de las propuestas recreativas que la Municipalidad de La Costa llevará adelante durante las vacaciones de invierno en el Centro Comunitario de la localidad.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la institución informó que el receso acompañará el calendario escolar y permitirá que el espacio pueda ser utilizado por niños, niñas y familias que participen de las actividades organizadas para este período.

«Queremos recordarles a todos que el Centro de Jubilados se encontrará de vacaciones de invierno, al igual que los niños, para que puedan disfrutar con sus familias y de las actividades que llevará a cabo la Municipalidad de La Costa en nuestro Centro Comunitario durante dicho período«, señalaron desde la entidad.

La decisión refleja el espíritu de colaboración que caracteriza al Centro de Jubilados Ilusión, que durante todo el año desarrolla propuestas destinadas a los adultos mayores y que, en esta oportunidad, pone el foco en acompañar una iniciativa pensada para toda la comunidad.

Finalizado el receso invernal, la institución retomará sus actividades habituales.