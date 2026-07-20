General Lavalle | Invitan a sumarse a «Puentes de Inclusión», un espacio para jóvenes y adultos

La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo Humano, lanzó «Puentes de Inclusión«, una propuesta destinada a personas mayores de 18 años que hayan finalizado sus estudios y deseen continuar aprendiendo, compartiendo experiencias y participando de actividades recreativas y pedagógicas.

El espacio funcionará en el Centro Integral Comunitario (CIC) los martes y jueves, de 15:00 a 19:30 horas, con una agenda pensada para promover la inclusión, el aprendizaje y la participación comunitaria.

La jornada comenzará de 15:00 a 17:00 con actividades de Educación Física, a cargo del profesor Nahuel junto a la AT Alejandra. A las 17:00 se compartirá la merienda, coordinada por Cintia, y desde las 17:30 se desarrollarán las propuestas pedagógicas junto a la profesora Camila y la AT Mónica. Las actividades finalizarán a las 19:30.

Además, se informó que habrá vehículo disponible para quienes necesiten movilidad para asistir al espacio.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa, que busca generar un ámbito de encuentro, inclusión, aprendizaje y recreación para sus participantes.