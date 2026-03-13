Ciclo lectivo 2026 | La Municipalidad de La Costa insta a completar el calendario de vacunación obligatorio

Con el inicio del ciclo lectivo, la Municipalidad de La Costa remarca la importancia de que niños, niñas y adolescentes cuenten con todas las vacunas al día para prevenir enfermedades graves. Para el ingreso a primer grado (5 y 6 años), se deben acreditar las dosis contra polio, sarampión, rubéola, paperas, varicela, difteria, tétanos y tos convulsa; mientras que a partir de los 11 años, se suman las vacunas contra VPH, meningitis y refuerzos de las anteriores.

El operativo de salud garantiza que todas las dosis sean gratuitas y seguras. Las familias pueden acercarse sin turno previo a los Hospitales Municipales de San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó (de 8:00 a 13:30), o bien al Hospital Modular de San Bernardo, los CAPS de Costa Azul y Mar de Ajó Norte, y las Unidades Sanitarias de Las Toninas y Mar del Tuyú (de 8:00 a 14:00).