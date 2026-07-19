Se viene la Fiesta Provincial del Alfajor Costero

Con entrada libre y gratuita, el evento se realizará el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de julio, de 12.00 a 20.00, en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Hipólito Yrigoyen 541. Durante ambas jornadas, la comunidad podrá recorrer los stands de más de 20 productores locales de alfajores, disfrutar de degustaciones, participar de sorteos y conocer las distintas propuestas de las ferias productivas locales.

Además, habrá patio gastronómico, clases de cocina en vivo, entretenimientos, animación infantil y espectáculos musicales pensados para toda la familia.

Entre las presencias destacadas de esta edición se encuentran el modelo y conductor Hernán Drago, quien acompañará las actividades del evento, y Mirta Carabajal, cocinera y madrina de la Fiesta Provincial del Alfajor Costero, que volverá a compartir este encuentro con los productores y visitantes. El cierre musical estará a cargo del artista de música tropical Miguel Ángel, quien será el encargado de despedir esta nueva edición de la Fiesta.

En los próximos días se dará a conocer el cronograma completo de actividades, con los horarios de los espectáculos y todas las propuestas que formarán parte de la programación oficial de la 12° Fiesta Provincial del Alfajor Costero.