Gran actuación de las patinadoras de General Lavalle en el Torneo Invernal de Patín realizado en Mar de Ajó

lavalle patin

Las patinadoras del Taller Municipal de Patín de General Lavalle tuvieron una destacada participación este fin de semana en el Torneo Invernal, realizado en el Club Social Mar de Ajó, donde representaron al distrito con excelentes resultados.

Las representantes lavallenses lograron subir al podio en todas sus presentaciones, demostrando el trabajo, la dedicación y el compromiso que llevan adelante durante todo el año.

Los resultados fueron los siguientes:

  • Primer puesto

Hanna Marques

Delfina Ramírez

Justina Luciani

Delfina Goicoechea

  • Segundo puesto

Eleonora Musante

Priscila Tellechea

Zoe Echarren

Keira Mansilla

  • Tercer puesto

Tiana Marques

Clara Cherrutti

Etiquetas:

21 julio, 2026 por Deportes

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