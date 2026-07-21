Gran actuación de las patinadoras de General Lavalle en el Torneo Invernal de Patín realizado en Mar de Ajó

Las patinadoras del Taller Municipal de Patín de General Lavalle tuvieron una destacada participación este fin de semana en el Torneo Invernal, realizado en el Club Social Mar de Ajó, donde representaron al distrito con excelentes resultados.
Las representantes lavallenses lograron subir al podio en todas sus presentaciones, demostrando el trabajo, la dedicación y el compromiso que llevan adelante durante todo el año.
Los resultados fueron los siguientes:
- Primer puesto
Hanna Marques
Delfina Ramírez
Justina Luciani
Delfina Goicoechea
- Segundo puesto
Eleonora Musante
Priscila Tellechea
Zoe Echarren
Keira Mansilla
- Tercer puesto
Tiana Marques
Clara Cherrutti