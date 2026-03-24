24 de Marzo | La fecha que nos convoca a sembrar Memoria para cosechar Justicia

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establecido por la Ley 25.633, representa mucho más que un recordatorio del golpe de Estado de 1976. Esta fecha es un llamado a la reflexión colectiva sobre las profundas huellas económicas, sociales y políticas que dejó la última dictadura militar en Argentina. El objetivo central es transformar el dolor en un aprendizaje histórico que nos permita, como sociedad, analizar críticamente nuestro pasado reciente para proteger nuestro presente y futuro.

En el ámbito educativo, este día se posiciona como un pilar fundamental para que las nuevas generaciones comprendan la importancia del orden constitucional. Al involucrar a docentes, alumnos y familias, se busca generar un compromiso activo en la defensa de los derechos y garantías que establece nuestra Constitución. Recordar a las víctimas del proceso iniciado en 1976 es, en esencia, un acto de reafirmación democrática: una invitación a valorar la libertad y a asegurar que el autoritarismo no tenga lugar nunca más en nuestro suelo.