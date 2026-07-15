Quince años atrás, una idea comenzó a tomar forma en el Club Social y Deportivo Mar del Tuyú. Lo que nació como un proyecto impulsado por el entonces presidente de la institución, Daniel Rohr, junto a Laura Basile, hoy es una escuela consolidada que formó a decenas de patinadoras y se convirtió en un espacio de referencia para el deporte en el Partido de La Costa.

El pasado 16 de julio, la Escuela de Patín celebró su decimoquinto aniversario con un encuentro realizado en la sede del club. Patinadoras, profesores y familias compartieron una gran pizzada organizada por los propios padres, en una tarde donde los abrazos y los recuerdos fueron tan protagonistas como los patines.

La directora de la escuela, Mariela Gososito, eligió las redes sociales para expresar lo que significó este recorrido.

«Las acciones siempre prueban que las palabras no significan nada. Gracias a todos mis alumnos que fueron parte. Sin ustedes y sus familias, que confiaron siempre en mi trabajo, nada hubiera sido posible. El presente de nuestra escuela es un pedacito suyo.»

Sus palabras reflejan el espíritu con el que la escuela fue creciendo durante estos quince años: un proyecto deportivo que siempre puso el acento en la formación humana.

«Son 15 años de trabajo, crecimiento y evolución, pero hay algo que nunca cambia: la responsabilidad de llevar adelante un proyecto con objetivos claros y valores que hacen de cada alumno la mejor versión.»

Una escuela que también forma talentos

El crecimiento de la institución también puede medirse a través de sus deportistas.

Uno de los casos más destacados es el de Tiana Alanis, quien con apenas 10 años compite en la categoría A Nacional Mini, la máxima categoría del país para su edad. Actualmente se encuentra clasificada al Campeonato Nacional Absoluto y ya obtuvo la habilitación para participar en la Copa Orlando 2027, uno de los desafíos internacionales más importantes de la disciplina.

Otro nombre que representa el recorrido de la escuela es el de Lucía Mina, quien comenzó a patinar desde el primer año de funcionamiento de la institución. Tras ubicarse entre las mejores patinadoras de la categoría B a nivel nacional, hoy forma parte del equipo de profesoras y acompaña a los más pequeños que dan sus primeros pasos sobre ruedas.

Los festejos recién empiezan

El aniversario no se limitará a una sola jornada. Desde la escuela adelantaron que las celebraciones se extenderán durante todo el año.

Como parte del inicio de los festejos se presentó la nueva indumentaria de entrenamiento que utilizarán las alumnas, mientras que el gran cierre llegará el 18 de diciembre, con una propuesta muy especial: un verdadero cumpleaños de 15 sobre ruedas, un espectáculo abierto a toda la comunidad que promete reunir a quienes formaron parte de esta historia desde sus comienzos.

Porque detrás de cada medalla, cada exhibición y cada competencia hay mucho más que deporte.

Hay familias que acompañan, profesores que enseñan y chicos que encuentran en un club de barrio un lugar para crecer.

Y esa, quizás, sea la mayor conquista de estos primeros quince años.