Y la Scaloneta va | Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial

El Mundial 2026 ya tiene su final confirmada. Argentina le ganó este miércoles 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta y se enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York, a las 16 horas en Argentina y a las 21 horas en España. Cabe recordar que La Roja eliminó el martes último a Francia en la primera semifinal.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni se hizo fuerte contra los ingleses en los Estados Unidos, a pesar de arrastrar dos suplementarios contra Cabo Verde y Suiza y una remontada de película ante Egipto para llegar a esta instancia. Logró revertir otro resultado adverso con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. De esta manera, el vigente campeón del mundo sigue su camino en busca de repetir la corona de Qatar 2022 y disputará su séptima definición en una Copa del Mundo. Igualó a Brasil en el segundo lugar de las selecciones con más finales disputadas y quedó a uno del récord (Alemania, 8).

Fuente Infobae