La Comedia Municipal de Teatro ofrecerá tres funciones durante las vacaciones de invierno

Las propuestas teatrales llegarán a San Bernardo con entrada libre y gratuita, brindando una alternativa cultural para disfrutar durante el receso invernal.

La programación comenzará este sábado 18 de julio con la obra “La Argentina”. El sábado 25 será el turno de “Derechos Torcidos”, mientras que el sábado 1 de agosto se presentará “Mentiras impiadosas”.

Todas las funciones se realizarán a las 21.30 en el Espacio Multicultural de San Bernardo, ubicado en San Juan 2834, con entrada libre y gratuita.