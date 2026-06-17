Los tres detenidos que se habían fugado de la Comisaría de Santa Teresita durante la noche del martes fueron recapturados tras un operativo que se extendió por distintas localidades del Partido de La Costa y que involucró a fuerzas policiales y personal municipal.

De acuerdo con información recabada por MDA Noticias a través de fuentes vinculadas a la investigación, el primero de los evadidos fue localizado pocas horas después de la fuga, mientras que los otros dos fueron detenidos durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles.

Según los datos que manejan los investigadores, los prófugos lograron abandonar la dependencia policial y, durante su huida, abordaron un taxi en el que se desplazaron hasta la localidad de Las Toninas. En ese recorrido habrían despojado de sus pertenencias al conductor antes de abandonar el vehículo y continuar la fuga.

La búsqueda incluyó tareas de seguimiento, relevamiento de cámaras de seguridad y patrullajes en distintos puntos del distrito. Fuentes consultadas destacaron que la articulación entre distintas áreas permitió reconstruir los movimientos de los fugitivos y acotar progresivamente la zona de búsqueda.

El último de los detenidos fue localizado en San Bernardo. En ese procedimiento intervino personal policial con apoyo de la Patrulla Municipal, que colaboró en las tareas operativas que permitieron concretar la captura.

La recaptura de los tres hombres puso fin a un operativo que generó preocupación en la comunidad y que mantuvo en alerta a las fuerzas de seguridad durante varias horas.

Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación para establecer cómo se produjo la evasión, determinar si existieron fallas en los mecanismos de custodia y reconstruir con precisión el recorrido realizado por los detenidos desde el momento de la fuga hasta sus respectivas capturas.

Fuentes cercanas a la causa señalaron que también se analiza la secuencia vinculada al taxi utilizado durante la huida y las circunstancias en las que se produjo el presunto robo al conductor.