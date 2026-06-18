El próximo sábado 20 de junio, el Club de Leones de Mar de Ajó llevará adelante una jornada especial para conmemorar el Día de la Bandera, con una feria popular abierta a toda la comunidad.

La actividad se desarrollará en la sede ubicada en Campora 400, Paraje Pavón, y combinará el acto protocolar por la fecha patria con propuestas recreativas y culturales para toda la familia.

Según informaron los organizadores, la jornada comenzará a las 10.45 con el izamiento del Pabellón Nacional y el saludo a la Bandera Argentina en su día. Posteriormente, a las 11.00, se realizará la apertura formal de la feria.

Juegos, música y encuentro comunitario

La propuesta incluirá juegos para niños, música en vivo y distintos espacios de encuentro para vecinos y visitantes que deseen compartir la celebración patria en un ambiente familiar.

Desde el Club de Leones destacaron que la iniciativa busca promover la participación de la comunidad y generar un espacio de encuentro en una fecha significativa para todos los argentinos.

La invitación está abierta a residentes y turistas que se encuentren en la región durante el fin de semana, en una actividad que combinará tradición, recreación y participación ciudadana.

El evento tendrá entrada libre y gratuita.