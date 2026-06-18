El Club de Leones de Mar de Ajó celebrará el Día de la Bandera con una feria popular

feria club de leones

El próximo sábado 20 de junio, el Club de Leones de Mar de Ajó llevará adelante una jornada especial para conmemorar el Día de la Bandera, con una feria popular abierta a toda la comunidad.

La actividad se desarrollará en la sede ubicada en Campora 400, Paraje Pavón, y combinará el acto protocolar por la fecha patria con propuestas recreativas y culturales para toda la familia.

Según informaron los organizadores, la jornada comenzará a las 10.45 con el izamiento del Pabellón Nacional y el saludo a la Bandera Argentina en su día. Posteriormente, a las 11.00, se realizará la apertura formal de la feria.

Juegos, música y encuentro comunitario

La propuesta incluirá juegos para niños, música en vivo y distintos espacios de encuentro para vecinos y visitantes que deseen compartir la celebración patria en un ambiente familiar.

Desde el Club de Leones destacaron que la iniciativa busca promover la participación de la comunidad y generar un espacio de encuentro en una fecha significativa para todos los argentinos.

La invitación está abierta a residentes y turistas que se encuentren en la región durante el fin de semana, en una actividad que combinará tradición, recreación y participación ciudadana.

El evento tendrá entrada libre y gratuita.

Etiquetas:

18 junio, 2026 por Agenda Instituciones

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