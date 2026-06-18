Conmemoración del Día de la Bandera en Lucila del Mar

La Municipalidad de La Costa invitó a la conmemoración del Día de la Bandera, que recuerda el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano.

El acto protocolar se llevará a cabo este sábado 20, desde las 11.00, en la plaza Manuel Belgrano, ubicada en La Rioja entre Rebagliatti y Entre Ríos, de Lucila del Mar. Allí, alumnas y alumnos de 4º grado de las escuelas primarias del distrito realizarán la promesa de lealtad a la bandera nacional.

También habrá una feria artesanal y puestos gastronómicos para compartir la jornada en comunidad.