Salud | Avanza la Licenciatura en Enfermería de la UBA en el distrito

La Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires continúa consolidándose en el Partido de La Costa como una propuesta de formación universitaria destinada a fortalecer el sistema de salud local. En este marco, el intendente Juan de Jesús visitó a las y los estudiantes que cursan la carrera en la Escuela Italiana de Santa Teresita, una iniciativa que permite a profesionales de enfermería del distrito acceder a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

La carrera, que comenzó a dictarse en 2025, representa un importante avance para la educación superior en el Partido de La Costa y brinda nuevas oportunidades de desarrollo profesional a trabajadores y trabajadoras del sistema de salud local. Actualmente, 79 estudiantes continúan cursando la licenciatura, luego de una cohorte inicial de 91 alumnas y alumnos.

Durante la visita, el jefe comunal destacó el valor de esta iniciativa para el fortalecimiento del sistema sanitario local y el crecimiento profesional de quienes integran el área de enfermería. “Es un paso adelante, otro más, siempre superándonos y dando respuestas a los anhelos de muchas personas que hoy están trabajando en nuestro sistema de salud. El hecho de tener el estudio universitario les abre más posibilidades de trabajo y les permite desarrollarse profesionalmente en cualquier punto del país”, expresó De Jesús.

La propuesta académica surge del trabajo conjunto entre el Municipio y la Facultad de Medicina de la UBA, que permitió descentralizar el dictado de la carrera y acercar la formación universitaria a profesionales que actualmente se desempeñan en hospitales y centros de salud del distrito. La organización de cursadas y horarios fue diseñada para compatibilizar la actividad laboral de las y los estudiantes con su formación académica.

En ese marco, el intendente también reconoció el compromiso de los docentes universitarios que viajan periódicamente al Partido de La Costa para dictar clases y manifestó su preocupación por las dificultades de financiamiento que atraviesa actualmente el sistema universitario nacional.

Asimismo, destacó la perseverancia de las y los estudiantes que continúan avanzando en la carrera y remarcó el impacto que esta formación tendrá en la comunidad costera. “Los más beneficiados no solamente van a ser ellos con su título o sus familias, sino también toda la población del Partido de La Costa, porque vamos a mejorar nuestro sistema sanitario en calidad, pensamiento crítico, toma de decisiones y atención humanizada”, señaló.