Salud | Avanza la Licenciatura en Enfermería de la UBA en el distrito

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La Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires continúa consolidándose en el Partido de La Costa como una propuesta de formación universitaria destinada a fortalecer el sistema de salud local. En este marco, el intendente Juan de Jesús visitó a las y los estudiantes que cursan la carrera en la Escuela Italiana de Santa Teresita, una iniciativa que permite a profesionales de enfermería del distrito acceder a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

La carrera, que comenzó a dictarse en 2025, representa un importante avance para la educación superior en el Partido de La Costa y brinda nuevas oportunidades de desarrollo profesional a trabajadores y trabajadoras del sistema de salud local. Actualmente, 79 estudiantes continúan cursando la licenciatura, luego de una cohorte inicial de 91 alumnas y alumnos.

Durante la visita, el jefe comunal destacó el valor de esta iniciativa para el fortalecimiento del sistema sanitario local y el crecimiento profesional de quienes integran el área de enfermería. “Es un paso adelante, otro más, siempre superándonos y dando respuestas a los anhelos de muchas personas que hoy están trabajando en nuestro sistema de salud. El hecho de tener el estudio universitario les abre más posibilidades de trabajo y les permite desarrollarse profesionalmente en cualquier punto del país”, expresó De Jesús.

La propuesta académica surge del trabajo conjunto entre el Municipio y la Facultad de Medicina de la UBA, que permitió descentralizar el dictado de la carrera y acercar la formación universitaria a profesionales que actualmente se desempeñan en hospitales y centros de salud del distrito. La organización de cursadas y horarios fue diseñada para compatibilizar la actividad laboral de las y los estudiantes con su formación académica.

En ese marco, el intendente también reconoció el compromiso de los docentes universitarios que viajan periódicamente al Partido de La Costa para dictar clases y manifestó su preocupación por las dificultades de financiamiento que atraviesa actualmente el sistema universitario nacional.

Asimismo, destacó la perseverancia de las y los estudiantes que continúan avanzando en la carrera y remarcó el impacto que esta formación tendrá en la comunidad costera. “Los más beneficiados no solamente van a ser ellos con su título o sus familias, sino también toda la población del Partido de La Costa, porque vamos a mejorar nuestro sistema sanitario en calidad, pensamiento crítico, toma de decisiones y atención humanizada”, señaló.

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19 junio, 2026 por Salud

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