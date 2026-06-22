Unos 200 alumnos y alumnas de 4° grado de escuelas del Partido de La Costa participaron este viernes en Lucila del Mar del acto por el Día de la Bandera, donde realizaron la tradicional promesa de lealtad al pabellón nacional.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Manuel Belgrano y reunió a estudiantes de las Escuelas Primarias Nº 8 de Mar de Ajó Norte, Nº 11 de Lucila del Mar, Nº 14 de Aguas Verdes y Nº 15 de San Bernardo.

El acto fue encabezado por el intendente Juan de Jesús, quien al dirigirse a los chicos y chicas definió la promesa como “un acto de amor a la Patria, a nuestros valores, tradiciones, creencias y anhelos” y señaló que el celeste y blanco de la bandera representa “su lugar de pertenencia”.

La jornada contó además con la presencia de funcionarios municipales, concejales, autoridades educativas, representantes de instituciones, veteranos de Malvinas, Scouts y vecinos. Durante la ceremonia también se realizó una ofrenda floral en homenaje a Manuel Belgrano.

Una vez finalizado el acto, De Jesús destacó el valor simbólico de la fecha y remarcó la importancia de homenajear a la bandera nacional para que siga siendo una referencia de unidad, identidad y pertenencia para la comunidad.