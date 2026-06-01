La campaña para rechazar las modificaciones al régimen de Zona Fría sigue sumando adhesiones en el Partido de La Costa y quienes deseen expresar su desacuerdo con la iniciativa todavía tienen la posibilidad de firmar en distintos puntos del distrito.

La propuesta es impulsada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ante el avance del proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que deberá ser tratado próximamente por el Senado de la Nación.

Desde el organismo señalaron que la intención es reunir la mayor cantidad posible de firmas para hacer visible la preocupación de los vecinos frente a una medida que podría afectar los descuentos en las tarifas de gas que actualmente reciben miles de hogares costeros.

Dónde se puede firmar

Las planillas para adherir al reclamo se encuentran disponibles en:

La sede de la OMIC, ubicada en Avenida 32 Nº 365 de Santa Teresita.

Hospitales públicos del Partido de La Costa.

Centros comunitarios.

Delegaciones municipales de las distintas localidades.

De esta manera, los vecinos pueden acercarse al punto más cercano a su domicilio y sumar su firma a la iniciativa.

Una preocupación que crece

El reclamo se produce mientras continúa la discusión legislativa sobre el futuro del régimen de Zona Fría, un beneficio que fue incorporado al Partido de La Costa mediante la Ley 27.637 y que permite acceder a descuentos en las facturas de gas.

Diversos sectores sostienen que una eventual reducción o eliminación del beneficio tendría un fuerte impacto sobre la economía de muchas familias, especialmente en una región donde las bajas temperaturas obligan a mantener la calefacción durante varios meses al año.

Por ese motivo, desde la OMIC invitaron a quienes todavía no lo hicieron a acercarse a firmar y acompañar el pedido para que el régimen continúe vigente.

La campaña permanecerá abierta durante los próximos días en todos los puntos habilitados del distrito.