Este fin de semana, Santa Teresita volverá a ser escenario del Pre Cosquín, uno de los certámenes culturales más importantes del país. Las actividades se desarrollarán los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, en la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en calle 7 entre 29 y 30.

La apertura del evento será el viernes desde las 20.00 con el inicio del preselectivo local, mientras que el sábado la jornada comenzará a las 16.00 con un encuentro de bandas regionales —KM 33, The Jamada y Sala 74— que pondrán música a la previa de la segunda ronda del certamen.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado a las 23.30, cuando se presente el reconocido artista folclórico Bruno Arias, quien brindará un show especial como parte de la noche central del Pre Cosquín. Tras su actuación, continuará la competencia hasta el cierre.

El domingo habrá actividades desde la mañana con un encuentro de autos clásicos, y desde las 15.00, shows musicales con DJ Pela, Ultrasónicos y Antagonistas, para culminar con la gran final, que definirá a los representantes de la sede Santa Teresita en el tradicional festival nacional de Cosquín.

La edición 54 del Cosquín 2026 se celebrará del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina, en la provincia de Córdoba, en el marco de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore, donde actuarán artistas de renombre como Cazzu, Los Manseros Santiagueños y Abel Pintos, entre otros.

Desde la organización se invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de un fin de semana a puro folclore, con entrada libre y gratuita, en una propuesta que pone en valor el talento local y regional.