Mar de Ajó | Esther Goris llega con la obra, «Evita, un homenaje»

La obra de teatro “Evita, un homenaje” llega este miércoles 14, a las 21.00, al Espacio Multicultural de Mar de Ajó, en Yrigoyen y Sacconi. Con la destacada actuación de Esther Goris, se trata de una propuesta escénica, con entrada libre y gratuita, que recorre la figura de Eva Perón desde una mirada sensible, profunda y comprometida.

La actividad forma parte del programa AgendaArte, del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, que impulsa espectáculos teatrales de calidad en distintos puntos del distrito, promoviendo el acceso al arte y fortaleciendo el encuentro cultural durante la temporada de verano.

A través de una puesta intimista y de gran fuerza interpretativa, la obra invita a reflexionar sobre el legado político, social y humano de Eva Perón, una de las figuras más trascendentes de la historia argentina.