El ciclista costero Lucas Oscar Vilar cerró mayo con una destacada actuación internacional al obtener la medalla de plata en la Coupe de France Piste UCI #1, disputada en Lyon, Francia.

En su debut oficial en competencias francesas, Vilar avanzó hasta la final de la prueba de velocidad elite tras vencer en semifinales al francés Tom Derache, actual número 8 del ranking mundial.

En la definición enfrentó al número uno del mundo, el trinitense Nicholas Paul, quedándose con un valioso segundo puesto.

El resultado confirma el gran presente deportivo del representante del Partido de La Costa, que continúa sumando experiencia y protagonismo en el máximo nivel del ciclismo de pista internacional.