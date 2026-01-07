Un elefante marino apareció el martes por la tarde en la playa a la altura de calle 83 en Mar del Tuyú, donde fue reportado por el periodista Nicolás Bron en un móvil en vivo para el canal A24. La presencia del animal generó sorpresa entre vecinos y turistas que se acercaron al lugar.

Durante la cobertura, Bron conversó con voluntarios que trabajan junto a la Fundación Mundo Marino, quienes instalaron un perímetro de protección para evitar que el ejemplar —en aparente buen estado— fuera perturbado. “Lo importante es no acercarse, no tocarlo ni intentar hacerlo volver al agua”, explicaron.

Desde la Fundación Mundo Marino recordaron que este tipo de apariciones, especialmente de pinnípedos juveniles, son cada vez más frecuentes y muchas veces responden a procesos naturales de descanso o muda. Sin embargo, “la presencia humana en exceso puede alterar su recuperación y poner en riesgo su salud”, señalaron.