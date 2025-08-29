Rosca Turística | Scioli, “el intenso”, se colgó el finde largo de octubre

Dicen en los pasillos de la Casa Rosada que Guillermo Francos, con ese humor porteño que no perdona, lo bautizó a Daniel Scioli como “el intenso”. Y vaya si lo es: no dejó de insistir hasta que lo logró. Finalmente, el Gobierno oficializó que el feriado del 12 de octubre se trasladará al lunes 13, garantizando el finde XXL que tanto reclamaba el sector turístico.

Porque acá hay que ser claros: a Scioli no lo desvelaba el reclamo de tal o cual intendente perdido en la costa. Lo que realmente quería era quedar bien con las cámaras hoteleras, gastronómicas y, sobre todo, con Mar del Plata, su ciudad fetiche, que le pedía a gritos que no les dinamitaran la previa de la temporada.

No es un capricho: solo el último 12 de octubre movilizó a más de 1,4 millones de turistas en todo el país, con un gasto que rondó los $228 mil millones, según la CAME. Mar del Plata se llevó una porción jugosa: más de 110 mil visitantes en 2024 y 160 mil en 2023. Nada mal para un “feriadito”.

Así que sí, Scioli fue intenso, pero la intensidad paga, y digamos que Daniel se colgó una nueva cucarda. Al final, decretazo firmado y problema resuelto: los hoteles con reservas, los gastronómicos con mesas llenas y los comerciantes de la costa con la caja un poco más alegre. Y el “intenso” sonriendo, claro, porque nada le gusta más que salir bien parado en la foto turística.