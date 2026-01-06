La Costa | Más de 170 mil turistas llegaron para festejar año nuevo

Según datos oficiales de la Secretaría de Turismo y AUBASA, fueron 170.000 los turistas que arribaron al distrito para celebrar junto al mar la llegada de 2026.

Esta estadística marca un aumento del 16% frente al año anterior en la misma fecha. Además, la Secretaría de Turismo local informó que el Partido de La Costa recibió durante todo 2025 un total de 6.090.200 turistas.

En datos concretos, del 1 al 3 de enero de 2026, La Costa registró 140.000 arribos (+9%), con una ocupación promedio del 75%. Los hoteles de 3 y 4 estrellas se ubicaron por encima de la media, con picos de entre el 80% y el 90%, según la localidad.

Asimismo, el Partido de La Costa logró cerrar 2025 con un gran movimiento turístico, ya que recibió 785.200 visitantes en diciembre, cifra que marca un crecimiento del 4% en comparación con el mismo período de 2024.