Dos deportistas costeros presentes en los Premios Olimpia

Lucas Vilar y Giuliana Gamba, dos deportistas del Partido de La Costa, estarán presentes este lunes por la noche en la ceremonia de los Premios Olimpia 2025, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos y considerada como el evento más importante del deporte argentino.

Lucas Vilar, oriundo de Mar de Ajó, está ternado en la categoría Ciclismo, junto a Julieta Benedetti y Eduardo Sepúlveda, luego de una temporada destacada a nivel nacional e internacional. Es el primer ciclista costero en formar parte de una terna oficial en los Olimpia, y llega a la ceremonia tras un año en el que se consolidó como referente del ciclismo de pista argentino.

Por su parte, Giuliana Gamba, también de Mar de Ajó, será parte del homenaje que recibirán las integrantes de la Selección Argentina de Beach Handball, tras consagrarse campeonas en los World Games 2025, disputados en Chengdu, China. El equipo conocido como “Las Kamikazes”, del cual Gamba forma parte, logró la medalla de oro y será reconocido esta noche con una distinción especial por parte de la organización de los Premios Olimpia.

Además, Gamba fue nominada este año por el Comité Olímpico Argentino como deportista del año en la categoría atleta-estudiante, un reconocimiento que destaca su doble desempeño en el alto rendimiento y en su formación académica.

Ambos deportistas representan con orgullo al Partido de La Costa en el más alto nivel del deporte nacional e internacional. La ceremonia de los Premios Olimpia 2025 se realizará esta noche en la Usina del Arte (CABA) y podrá verse en vivo desde las 21:00 a través de TyC Sports.