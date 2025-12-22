Recomendaciones para evitar estafas en alquileres de verano

De cara a la temporada turística, desde la Municipalidad de La Costa se recordó la importancia de alquilar alojamientos de manera segura y a través de canales oficiales, para evitar estafas y garantizar una

Para quienes estén planificando su estadía, se recomienda visitar el sitio web oficial www.lacosta.tur.ar, y en particular la sección alojamientos, donde se encuentran publicados únicamente servicios debidamente habilitados por la Municipalidad de La Costa, incluyendo hoteles, campings, cabañas e inmobiliarias.

Elegir un alojamiento habilitado es un factor clave de confiabilidad, ya que no solo asegura condiciones adecuadas del servicio, sino que además permite que, ante un trato injusto o un incumplimiento, el municipio pueda asesorar al visitante y facilitar que el prestador subsane el inconveniente.

En el caso de optar por alquilar una casa o departamento, se aconseja hacerlo a través de inmobiliarias autorizadas, las cuales también se encuentran difundidas en el sitio web oficial del destino.

Asimismo, se recomienda evitar operaciones realizadas exclusivamente a través de redes sociales con personas desconocidas, desconfiar de precios excesivamente bajos, no aceptar presiones para realizar pagos inmediatos y priorizar siempre medios de pago seguros.

Las transferencias bancarias, el homebanking y las tarjetas de crédito permiten dejar un registro de la operación, mientras que se desaconsejan los giros postales y el pago en efectivo sin comprobante.

Ante cualquier inconveniente, lo primero que se debe hacer es contactarse con la persona o entidad que gestionó la locación o se identificó como dueño del inmueble.

PASOS A SEGUIR ANTE UN RECLAMO

-Realizar el reclamo ante la persona que ofreció el alquiler mediante carta documento o nota firmada, solicitando constancia de recepción.

-Conservar todos los documentos originales vinculados a la contratación y presentar fotocopias en caso de ser requeridas.

CANALES DE CONTACTO PARA RECLAMOS

-Dirección Nacional de Defensa del Consumidor: 0800-666-1518

-Ministerio de Turismo de la Nación: 0800-555-0016

-Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires: (0221) 429-4038

-Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires: 0-800-222-5262

-Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC): (02246) 43-4115

Mail: omiclacosta@gmail.com

Planificar, informarse y alquilar por canales oficiales es la mejor forma de disfrutar La Costa con tranquilidad y seguridad.