El sábado 20 se llevó a cabo en Santa Teresita un taller de rescate con tablas y RCP, organizado por los Bomberos Voluntarios de Santa Teresita y acompañado por el Equipo Profesional de Salvamento Acuático (E.P.S.A.), la Fundación Surfrider La Costa y el Club de Salvamento Las Toninas.
La actividad estuvo dirigida a guardavidas, rescatistas acuáticos y surfistas del Partido de La Costa y localidades vecinas.
El encuentro se desarrolló en dos etapas:
- Un bloque teórico por la mañana, en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Santa Teresita.
- Y un bloque práctico, por la tarde, en la pileta municipal de Mar del Tuyú, luego de reprogramarse la locación por una alerta meteorológica.
El taller fue gratuito y solidario, y las donaciones recibidas serán entregadas a una institución de bien público local.
“Queremos agradecer a todas las instituciones y comerciantes que nos acompañaron en el desarrollo del taller, logrando alcanzar los objetivos propuestos”, expresaron desde la organización.
Al finalizar, varios de los asistentes compartieron sus impresiones:
“Esta fue una buena oportunidad de aprender y mejorar nuestras habilidades en el rescate acuático”, comentaron.