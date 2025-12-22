El sábado 20 se llevó a cabo en Santa Teresita un taller de rescate con tablas y RCP, organizado por los Bomberos Voluntarios de Santa Teresita y acompañado por el Equipo Profesional de Salvamento Acuático (E.P.S.A.), la Fundación Surfrider La Costa y el Club de Salvamento Las Toninas.

La actividad estuvo dirigida a guardavidas, rescatistas acuáticos y surfistas del Partido de La Costa y localidades vecinas.

El encuentro se desarrolló en dos etapas:

Un bloque teórico por la mañana, en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Santa Teresita.

por la mañana, en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Santa Teresita. Y un bloque práctico, por la tarde, en la pileta municipal de Mar del Tuyú, luego de reprogramarse la locación por una alerta meteorológica.

El taller fue gratuito y solidario, y las donaciones recibidas serán entregadas a una institución de bien público local.

“Queremos agradecer a todas las instituciones y comerciantes que nos acompañaron en el desarrollo del taller, logrando alcanzar los objetivos propuestos”, expresaron desde la organización.

Al finalizar, varios de los asistentes compartieron sus impresiones:

“Esta fue una buena oportunidad de aprender y mejorar nuestras habilidades en el rescate acuático”, comentaron.