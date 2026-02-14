“Los Ilusionistas, solo bajo un manto de estrellas” cayó el telón del verano este viernes 13 de febrero con su última función en el Espacio Multifuncional de Artistas Independientes (EMAI) de Mar de Ajó. La propuesta, que se presentó todos los viernes de enero a las 23 en la sala de Lebensohn 50 bajo la modalidad de entrada a la gorra, cerró la temporada dejando una marca clara en la escena cultural local.

Dirigida por Alejandro Barratelli y con producción general de Armando Producciones, la obra eligió el formato de varieté para combinar monólogos, escenas dramáticas y momentos musicales en un recorrido sensible y cercano. Con un dispositivo escénico simple y despojado, el espectáculo puso el foco en lo esencial: el trabajo del actor. Desde esa mirada poética, los intérpretes mostraron sus potencialidades expresivas, apelando al cuerpo y a la palabra como herramientas centrales para construir cada escena.

El elenco, integrado por Gabriela Marinsalta, Carlos Bron, Roxana Bergerot y Claudia Zappino, sostuvo durante toda la temporada una propuesta basada en el vínculo directo con el público. Cada función fue distinta, atravesada por la energía del encuentro y por la búsqueda de una comunicación genuina con quienes se acercaron a la sala.

Al finalizar la última presentación, los artistas agradecieron especialmente a los integrantes del EMAI y a la Cooperativa de Trabajo Cultural Armando Producciones La Costa, que impulsa este tipo de iniciativas y continúa fortaleciendo el teatro independiente en el distrito. También estuvo presente la secretaria de Educación de la Municipalidad de La Costa, Amancay López, quien expresó su acompañamiento a estos proyectos privados y cooperativos que, según destacó, contribuyen a la construcción de la identidad cultural local y amplían las propuestas artísticas durante la temporada.

Así, “Los Ilusionistas” se despidió del verano bajo las estrellas, reafirmando que el teatro independiente sigue encontrando en La Costa un espacio para crecer, crear y sostener el encuentro entre artistas y comunidad.