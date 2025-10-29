Dos muertes sacuden a La Costa en menos de 24 horas

En una jornada marcada por la conmoción y la sorpresa, dos personas fueron encontradas sin vida en sus viviendas de La Costa, en hechos ocurridos con pocas horas de diferencia. Aunque en ambos casos se confirmó que las muertes fueron naturales, las escenas generaron un fuerte impacto en las comunidades de Mar de Ajó norte y San Bernardo.

El primer hecho ocurrió esta tarde, cuando un vecino de Mar de Ajó norte alertó al 911 preocupado porque hacía varios días que no veía a su par. Al llegar al domicilio, personal de Bomberos y Policía forzó el ingreso y se encontró con el cuerpo de un hombre tendido en el interior de la vivienda.

La víctima fue identificada como Raúl Héctor Célico, de 75 años. Se hizo presente una ambulancia, aunque el personal médico no intervino clínicamente, ya que fue el médico policial a cargo quien confirmó el deceso y diagnosticó “muerte natural”. En el domicilio quedó apostado personal policial a la espera de las actuaciones correspondientes.

Otro hallazgo estremecedor en San Bernardo

Horas antes, en San Bernardo, una situación de características similares había generado preocupación: una mujer de 81 años fue hallada sin vida en su hogar. La fallecida fue identificada como Olga Susana Fernández, y la autopsia ordenada por la Justicia confirmó que también murió por “causas naturales”, según publicó esta mañana Radio Noticias Web.

Lo que hizo más impactante este caso fue el hallazgo de su hijo —de 49 años— conviviendo con el cadáver desde hacía varios días. El hombre, que según fuentes cercanas atraviesa un cuadro de salud mental complejo, se encontraba descompensado y fue internado en el hospital de Mar de Ajó, donde permanece bajo atención médica especializada.

Desde el área de Salud Mental, indicaron que están trabajando para ubicar a familiares del paciente y asegurar un seguimiento adecuado. “Se trata de una situación delicada, en la que se requiere intervención y contención inmediata”, señalaron fuentes vinculadas al operativo.

Aunque ambos casos fueron calificados oficialmente como muertes naturales y no presentan indicios de criminalidad, la secuencia de los hechos sacude al Partido de La Costa. La soledad, el aislamiento y las condiciones de salud mental aparecen como factores que abren interrogantes sobre el acompañamiento a adultos mayores y personas en situación vulnerable.