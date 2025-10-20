Impacto local por la convención de Testigos en Mar de Ajó

La reciente convención de los Testigos de Jehová no solo llenó el Estadio de La Costa durante tres días, sino que también generó un fuerte movimiento económico y turístico en Mar de Ajó y localidades vecinas.

Con una asistencia total de más de 5.500 personas, el evento impulsó la ocupación de unas 1.200 plazas hoteleras fuera de temporada alta, un dato que refleja el alcance real de la convocatoria. A eso se suma el alquiler de departamentos, casas particulares y el consumo en comercios gastronómicos, despensas, cafés, estaciones de servicio y negocios de cercanía.

Desde el viernes hasta el domingo, Mar de Ajó vivió una actividad poco habitual para esta época del año. “Se notó el movimiento en la calle, y muchos comercios trabajaron como si fuera verano”, comentaron vecinos a este medio.

Dentro del estadio, el lema “Adoración pura” marcó el hilo de las jornadas, con proyecciones audiovisuales, reflexiones bíblicas y el bautismo de 43 nuevos ministros.

🔜 La próxima fecha en Mar de Ajó será del 31 de octubre al 2 de noviembre. Más información en jw.org.