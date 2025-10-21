La Costa | Está abierta la inscripción para artistas callejeros de la temporada 2026

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de La Costa informó que se encuentra abierta la inscripción para artistas callejeros que deseen participar durante la temporada 2026.

Las interesadas y los interesados podrán inscribirse hasta el lunes 24 de noviembre a través del formulario disponible en la página oficial del municipio: www.lacosta.gob.ar/artistascallejeros2026.

La información obtenida conformará una base de datos gestionada por la Subsecretaría de Cultura. Los datos personales no serán de acceso público sin la correspondiente autorización del inscripto.

Por consultas o más información, se puede escribir al correo electrónico artistascallejeroslacosta2026@gmail.com.

21 octubre, 2025

