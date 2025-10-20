La 7ª Marcha del Orgullo en La Costa ya tiene fecha y sede

La organización Orgullo La Costa confirmó que la séptima edición de la Marcha del Orgullo en el Partido de La Costa se realizará el sábado 6 de diciembre en San Bernardo. La iniciativa fue consensuada en una asamblea abierta, con participación de vecinos, colectivos LGBT+ y organizaciones sociales.

Desde el espacio organizador expresaron que esta nueva edición buscará ampliar la convocatoria, sumar voces diversas y consolidarse como una instancia de visibilidad y encuentro:

“Queremos construir una marcha que exprese la diversidad y la fuerza de toda la comunidad del Partido de La Costa”, señalaron.

El contexto social y político fue parte del análisis en la asamblea. Según expresaron, el objetivo es reafirmar derechos, defender conquistas y promover una sociedad más igualitaria:

“En tiempos donde surgen discursos que buscan excluir o generar miedo, la respuesta es más comunidad, más organización y más orgullo”, explicaron.

Convocatoria abierta

Como parte de la organización, se convoca a una nueva asamblea el sábado 25 de octubre a las 14.00 en la Plaza de los Bomberos de Santa Teresita, donde se repartirán tareas y se coordinarán acciones de cara a la jornada de diciembre.

La Marcha del Orgullo se realiza en La Costa desde hace siete años, y forma parte del calendario de actividades que promueven la inclusión, la visibilidad de identidades y la convivencia democrática en el espacio público.

