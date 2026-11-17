El siniestro ocurrió este lunes cerca del mediodía, a la altura de la calle 40. El vehículo terminó prácticamente sobre la mano contraria y se desplegó un operativo de emergencia.

Un Honda Fit protagonizó un despiste y vuelco este lunes 16 de noviembre, alrededor de las 12, sobre la Ruta Provincial 11, a la altura de la calle 40, en Las Toninas.

Según la información difundida, el automóvil circulaba en sentido norte-sur cuando, por causas que todavía se desconocen, el conductor perdió el control, despistó y terminó volcando. El rodado quedó prácticamente sobre el carril contrario.

A pesar de la violencia del accidente, los dos ocupantes resultaron ilesos. Tampoco se habría registrado la participación de otros vehículos.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Las Toninas, Bomberos de Costa del Este, Policía Vial y Defensa Civil, que realizaron tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

También intervino personal de AUBASA, que aportó una grúa para retirar el vehículo.