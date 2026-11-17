Comenzó la inscripción para las jóvenes que quieran postularse a la elección de la nueva Flor del Pago y su corte, en el marco de la próxima edición de la Fiesta del Pago de General Lavalle.

Las planillas de inscripción ya se encuentran disponibles en tres puntos del distrito: la Delegación de Las Chacras, la Delegación de Pavón y la Secretaría de Cultura, en el casco urbano de General Lavalle.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 8 de diciembre de 2026.

Quiénes pueden participar

Según establece el reglamento, podrán inscribirse las jóvenes que tengan entre 16 y 26 años cumplidos al 5 de marzo de 2027 y acrediten al menos tres años de residencia en el partido de General Lavalle.

No podrán participar quienes actualmente integren otras cortes de la localidad ni quienes hayan sido elegidas anteriormente como Flor del Pago. Las demás integrantes de una corte podrán volver a postularse una vez transcurrido un año desde su salida.

Las menores de edad deberán presentar la planilla completa con el aval de ambos padres o tutores.

Cómo será la elección

Las postulantes deberán presentarse en el escenario mayor durante la fiesta. Además, deberán demostrar conocimientos sobre la celebración, la localidad que representan, la historia de General Lavalle y sus atractivos turísticos.

La evaluación tendrá en cuenta conocimientos generales, educación, prestancia, compañerismo, cooperación y el conocimiento de la fiesta y del partido. Estos aspectos serán considerados también durante las entrevistas previas al evento.

La elección se realizará mediante el voto de los integrantes del jurado. Si se presentan menos de cinco postulantes, solamente se elegirá a la Flor del Pago.

Compromisos de quienes resulten electas

El reglamento establece que las jóvenes elegidas deberán representar a la fiesta en actividades sociales, culturales, institucionales y tradicionalistas, además de participar en invitaciones y presentaciones en medios de comunicación.

También deberán asistir a los eventos para los que sean convocadas por la Secretaría de Cultura, respetar las pautas de representación y utilizar los atuendos oficiales únicamente en actividades autorizadas.

La inscripción implica aceptar las condiciones y responsabilidades establecidas en el reglamento de elección.