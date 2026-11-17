En diálogo con Radio Noticias, Ronald Espinoza, secretario del Club Social, Cultural y Deportivo Boliviano de Mar de Ajó, anunció la realización de una nueva jornada de documentación consular que tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre en la sede del club (ubicada en Tucumán y Buenos Aires).

Espinoza destacó que la iniciativa surge tras el exitoso operativo del mes pasado y en respuesta a la alta demanda de la comunidad.

Durante la visita del consulado se podrán tramitar cédulas de identidad de Bolivia, inscripciones de doble nacionalidad para hijos de ciudadanos bolivianos nacidos en el país y asesoramiento migratorio general, articulando el trabajo conjunto entre instituciones locales y la organización Integración Latinoamericana. Asimismo, adelantó que el operativo continuará el lunes siguiente en la ciudad de Villa Gesell.