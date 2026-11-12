La visita del papa León XIV a la Argentina generó un movimiento de peregrinos de distintas provincias y países limítrofes, impulsó la demanda de alojamiento y abrió oportunidades comerciales para agencias de viajes, empresas de transporte y prestadores turísticos.

Los principales puntos de concentración fueron la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde las celebraciones religiosas reunieron multitudes y modificaron la dinámica habitual de los servicios turísticos.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el fenómeno combinó viajes organizados, desplazamientos particulares y estadías vinculadas con las actividades religiosas.

Buenos Aires, Córdoba y Luján: los principales destinos

En la Ciudad de Buenos Aires, la misa del lunes 9 de noviembre reunió a unos 2,5 millones de personas, según las estimaciones difundidas.

Entre el 6 y el 10 de noviembre arribaron 1,24 millones de visitantes. De ese total, 242.000 fueron turistas que pernoctaron en la ciudad, mientras que cerca de un millón correspondió a excursionistas que realizaron viajes sin alojamiento.

La ocupación hotelera promedio alcanzó el 75% y el impacto económico estimado superó los 88 millones de dólares.

En Córdoba, la misa del martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones convocó a más de 650.000 personas. La ocupación hotelera de la capital provincial rondó el 60%, aunque algunos establecimientos alcanzaron su capacidad máxima.

Luján también registró una demanda extraordinaria. Antes de la celebración del miércoles 11, la ocupación hotelera superaba el 90%, mientras que las búsquedas de alojamiento en plataformas digitales experimentaron fuertes incrementos interanuales.

Las peregrinaciones también generaron nuevos negocios

El movimiento religioso abrió una oportunidad para las agencias de viajes, que incorporaron propuestas específicas para quienes querían participar de las celebraciones.

Desde Mendoza se comercializaron traslados en micro hacia Córdoba desde los $105.000. Las alternativas que incluían alojamiento comenzaban en $140.000.

En San Juan, los paquetes ofrecidos por agencias se ubicaron entre los $300.000 y los $400.000 por persona.

Los valores reflejaron las diferencias de distancia, duración y servicios incluidos, pero también mostraron la aparición de una oferta turística vinculada directamente con las peregrinaciones.

Alojamiento más allá de los hoteles

La demanda también obligó a ampliar las alternativas de hospedaje.

En Luján, el municipio habilitó un registro de viviendas particulares, quintas, instituciones y establecimientos turísticos para incorporar nuevas opciones.

La plataforma oficial publicó más de mil alternativas de alojamiento en la ciudad y localidades cercanas. Esa cifra corresponde a la oferta disponible y no necesariamente a reservas concretadas.

En Córdoba, las búsquedas de hospedaje en la capital y Alta Gracia crecieron más del 400% interanual, según los datos de Airbnb citados por CAME.

Una actividad turística vinculada con la fe

La visita papal mostró la capacidad de las peregrinaciones para generar desplazamientos masivos y activar diferentes sectores de la economía.

Hoteles, agencias, empresas de transporte, gastronomía y comercios participaron de un movimiento que tuvo como principal motivación las celebraciones religiosas.

Más allá de la convocatoria espiritual, el acontecimiento volvió a poner en evidencia el potencial del turismo religioso como segmento de actividad económica y como herramienta para movilizar destinos de distintas regiones del país.