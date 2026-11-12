Las localidades del sur del partido de Villa Gesell registraron algunos de los mejores niveles de ocupación turística durante los feriados de noviembre. Mar de las Pampas llegó al 86%, Mar Azul alcanzó el 80% y Las Gaviotas registró el 76%, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los datos corresponden a una medición sobre 73 establecimientos y muestran un promedio del 82% para las tres localidades.

El comportamiento de estos destinos contrastó con el de la ciudad de Villa Gesell, donde la ocupación se ubicó en el 65%.

Los destinos del sur tuvieron los mejores registros

Mar de las Pampas encabezó los indicadores de ocupación, seguida por Mar Azul y Las Gaviotas.

La demanda estuvo acompañada por las condiciones climáticas y los desplazamientos de visitantes que aprovecharon los días de descanso para realizar escapadas.

En Pinamar y Cariló también se registró un movimiento importante. Los relevamientos hoteleros previos ubicaban la ocupación de la zona alrededor del 60%, aunque algunos grandes complejos alcanzaron su capacidad máxima.

A los turistas que eligieron alojamientos comerciales se sumaron propietarios que utilizaron sus viviendas de descanso durante los feriados.

Mar del Plata también superó las expectativas

Mar del Plata registró más del 75% de ocupación, por encima de las previsiones iniciales.

Los operadores turísticos consideraron que fue uno de los mejores fines de semana del año fuera de la temporada alta.

Entre los principales factores de convocatoria estuvieron el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón con 13.000 inscriptos, las finales de los Juegos Nacionales Evita y una importante agenda de espectáculos.

La propuesta se completó con actividades gastronómicas, entre ellas el festival MardelBurguer.

Predominaron las estadías de dos noches, algunas de tres, y las reservas de último momento.

Más pasajeros en rutas y transporte

El movimiento turístico también se reflejó en la circulación vehicular.

Durante la mañana del sábado, AUBASA contabilizó 2.421 vehículos por hora en Samborombón, sobre la Autovía 2; 1.063 en Maipú y 1.097 en La Huella, sobre la Ruta 11.

La demanda de transporte fue elevada: los pasajes aéreos y ferroviarios desde Buenos Aires hacia Mar del Plata se agotaron al comienzo del fin de semana y las empresas de ómnibus incorporaron servicios adicionales.

Las escapadas mantienen la actividad fuera del verano

El balance dejó indicadores positivos para distintos destinos bonaerenses y volvió a mostrar que los fines de semana extendidos pueden generar movimiento antes del comienzo de la temporada alta.

Las estadías cortas, las reservas de último momento y las actividades programadas tuvieron un papel importante en la demanda.

Para los destinos de la región, estos resultados representan una referencia sobre el potencial de las propuestas turísticas, deportivas, culturales y gastronómicas para sostener la actividad durante el resto del año.