«Comienza la primera etapa con 125 guardavidas»

En diálogo con Radio Noticias, Darío Luzardi anunció que este viernes 13 de noviembre se pondrá en marcha el operativo de seguridad en playa para la temporada 2026-2027 en el Partido de La Costa, el cual se extenderá de manera ininterrumpida hasta el 13 de abril.

Luzardi explicó que el operativo se desarrollará en cuatro etapas de incorporación progresiva: la primera fase iniciará este viernes e irá hasta el 30 de noviembre, contando con 125 guardavidas distribuidos en 60 puestos desde San Clemente hasta Nueva Atlantis, con un horario de cobertura de 11:00 a 18:00 hs.

Asimismo, detalló que el esquema continuará sumando personal y puestos el 1 de diciembre, el 16 de diciembre y finalmente el 1 de enero, alcanzando a más de 600 efectivos en total, y recomendó a vecinos y turistas respetar las indicaciones y el sistema de banderas.